MALEMÁTICAS CCCXV: en La Razón no saben deflactar una cantidad

La Razón ha publicado un artículo sobre el gasto en mantenimiento ferroviario donde se asegura que 637,7 millones de euros de 2024 equivalen, deflactados, a 468,7 millones de euros de 2015. Pero el cálculo lo han realizado rematadamente mal porque lo que han hecho es descontar un 26,5%, que indican que es la inflación acumulada entre esos dos años, a la cantidad de 637,7 (637,7*0,735=468,7%). El cálculo correcto es averiguar que cantidad de 2015 da lugar a 637,7 de 2024 tras un incremento del 26,5%. Lo veamos de forma más clara con el siguiente esquema:

Realizando el cálculo de forma correcta, los 637,7 millones de euros de 2024 equivalen a 504,1 millones de euros de 2024.

En realidad es el mismo error de los que piensan que para anular un incremento porcentual hay que realizar un descuento del mismo porcentaje (que muchas campañas publicitarias del Día sin IVA tienen bastante culpa de este error).

Pero aún veo un problema adicional en el cálculo del valor deflactado, y es el dato de inflación acumulada entre 2015 y 2024, que ellos indican que es un 26,5%, pero el INE da un dato del 24,4%.