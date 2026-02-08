MALEMÁTICAS CCCXIX: ¿nadie se ha dado cuenta de la incongruencia?

Publica Actualidad Económica un artículo sobre pisos de lujos con servicios de hotel donde utilizan un gráfico para comparar el tamaño más común de estas viviendas tomando base un cuadrado de 100 m², pero con un resultado desastroso, al no tener en cuenta que el área aumenta con el cuadrado de la longitud del lado: si se construye un cuadrado cuyo lado multiplica por 2,62 el lado del cuadrado base, el área aumentará en un factor de (2,62)²=6,86. Es decir, el cuadrado grande no tendrá un área de 262 m², será de 686 m². Y para ver esto no hace falta hacer ninguna cuenta, sólo mirar un poco el gráfico: sin rellenar totalmente el cuadrado grande ya tenemos 400 m².