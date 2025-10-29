Male America Great Again

"El avance de la extrema derecha en Estados Unidos y Europa se aferra al «declive de Occidente», que se habría visto considerablemente sacudido por el retroceso de lo religioso y el progreso de la Ilustración, la mezcla de culturas, la descolonización, el movimiento feminista, las conquistas sociales, la ecología política y el auge de los países del Sur. El retorno a los «valores occidentales» pasa por una lucha en favor de la superioridad de los blancos, la cultura cristiana, lo masculino y la heterosexualidad; orquesta la caza de migrantes.."