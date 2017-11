La mala educación de los niños es culpa de los padres

Hay padres a los que no les gusta que, si su hijo, reiteradamente, no da un palo al agua, no te hace caso, se dedica a hablar y molestar al resto de compañeros, interrumpirte cuando le viene en gana, levantarse para coger un dibujo que estaba haciendo sin pedirte permiso y sin acabar la tarea... Le dejes sin patio como refuerzo negativo, porque el patio es fundamental para su desarrollo. Nada debe frustrar mínimamente a un niño. ¿Qué es eso de no dejar salir a un niño al patio? Los niños tienes todos los derechos y, algunos, ninguna obligación.