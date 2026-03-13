MaiaSpace: Europa acelera el ritmo en la carrera por los cohetes reutilizables  

MaiaSpace está montando y probando el primer minilanzador reutilizable de Europa en su fábrica de Vernon, en Normandía. En la actualidad, su proyecto es el más avanzado de su tipo en Europa. El primer vuelo se prevé a finales de año. MaiaSpace, filial de ArianeGroup —el gigante industrial francés que fabrica los lanzadores pesados Ariane—, ya tiene contratos comerciales firmados para varios años. Se puede reutilizar al menos cuatro veces. La recuperación reducirá los costes en dos tercios y podrá transportar satélites de hasta cuatro toneladas.
| etiquetas: maiaspace , lanzador reutilizable , europa , spacex