Un magrebí que fijó su domicilio en un árbol vuelve a reincidir con una agresión sexual a una joven en Alicante

Un magrebí que fijó su domicilio en un árbol vuelve a reincidir con una agresión sexual a una joven en Alicante

Un hombre de origen argelino ha vuelto a ser detenido en la provincia de Alicante por una agresión sexual a una joven de 19 años. Según confirman a El Debate fuentes cercanas al caso, el arrestado se encuentra ya en prisión provisional tras haber sido localizado en San Vicente del Raspeig. Se trata del mismo individuo que el pasado mes de julio declaró ante un juez que vivía «debajo de un árbol» después de ser arrestado por otra agresión sexual

#2 ooshima
No se le debe expulsar. ¿No veis que si se le expulsa no podrá seguir delinquiendo? Es que hay que explicaroslo todo.
#6 villarraso1978
#2 no sé dónde leí que para expulsar a alguien su país tiene que reconocerlo como ciudadano de ese país. Así que a veces no es tan fácil como meterlo en un avión
#9 cocococo
#6 Si no tiene país, si no es de ningún país, se devuelve a ninguna parte, o sea, al centro del desierto de Sahara, al polo norte geográfico, al medio de océano Atlántico, etc... y así se les quita el cuento rápido.
#17 amusgada
#9 eso ya lo hace Marruecos, abandonar, en ocasiones con alguna extremidad rota y por supuesto sin agua a migrantes oscuritos en la frontera con Argelia y su desierto... es bello ver los cadáveres al pasar, no te digo.
#4 cenutrios_unidos
Todos merecemos una tercera oportunidad...
#5 Bravok1
Si no habla de marroquis, magrebies para generar odio "el debate" no sabe de que hablar, tienen una obsesión muy enfermiza, panfleto ultra mierder desde el minuto 1, irrelevante.
#12 Ovidio
#5 ¿Si el delincuente es marroquí o argelino qué quieres que ponga, que es de Irún?
#13 Bravok1
#12 mmm.... no eras el lapiz más afilado de la clase verdad? No has entendido mi comentario parece.... Deberías ir al artículo de menéame siguiente que acaban de colgar hace nada.

www.meneame.net/story/politica-odio-como-derecha-global-manipula-polit

Ahí tienes un espejo que te ayudará a entender mis comentarios.
#14 Ovidio
#13 Estáis chiflados
#16 Bravok1
#14 Aha.. Aha...  media
#8 Torrezzno
Joder vive en un arbol, no puedes esperar que sea civilizado
#10 MoñecoTeDrapo
#8 - Retomando la entrevista de acceso, es usted negro y quiere estudiar ingeniería. ¿En que rama?
-¡En una rama, no!. En un pupitre, como los blancos.
xD xD
#11 Leon_Bocanegra
El del váter {0x1f6bd}
#15 Borgiano
Pinta a caso aislado. Circulen, por favor
#3 oscarcr80
Un hombre de origen argelino

A la profe de MNM vas.
