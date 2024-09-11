Un magrebí que fijó su domicilio en un árbol vuelve a reincidir con una agresión sexual a una joven en Alicante

Un hombre de origen argelino ha vuelto a ser detenido en la provincia de Alicante por una agresión sexual a una joven de 19 años. Según confirman a El Debate fuentes cercanas al caso, el arrestado se encuentra ya en prisión provisional tras haber sido localizado en San Vicente del Raspeig. Se trata del mismo individuo que el pasado mes de julio declaró ante un juez que vivía «debajo de un árbol» después de ser arrestado por otra agresión sexual