Magic: The Gathering Arena' llega a Android: el famoso juego de cartas da el salto al móvil

'Magic: The Gathering' es, con diferencia, uno de los juegos de cartas coleccionables más populares del mundo. El juego original, el de cartas físicas, data de 1993, pero su versión digital, 'Magic: The Gathering Arena' se lanzó en 2018. Sin embargo, no ha sido hasta ahora, en pleno 2021, cuando Wizards of the Coast se ha animado a lanzar la versión para móviles.