Mafiosos a sueldo del Estado

Escucho cómo dice que va a tirar de la manta, caiga quien caiga de los suyos, y cómo añade enseguida que no sólo se trata de tirar de su manta sino de la manta de todos los demás. Y es ahí donde surge la risa del cinismo. Porque sabe que no va a tirar de la manta de su partido (si no lo obliga la justicia) y sí que no parará de tirar de esa otra manta que, si no existe, ya se la inventarán los de FAES y la prensa amiga (casi toda) para dejar bien claro que el único partido limpio del polvo y la paja de la corrupción es el PP.