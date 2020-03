Maestros y profesoras no somos inmunes al COVID-19

Las clases se suspenden a partir del día 16 en la Comunidad Valenciana. Tarde. La pandemia está aquí, hoy no deberían abrir centros públicos en los que se acumulan a sus puertas niños, adultos y personas mayores. No hay ningún motivo para postergar medidas que podemos tomar hoy. Los profes, en cambio y sin sentido alguno, tenemos que estar en los centros. Será que, a diferencia del resto de personas, el conseller considera que estamos inmunizados frente al coronavirus. Tampoco tiene sentido cuarentena solo para los críos y no para sus padres.