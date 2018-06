Las madrinas de guerra: la esperanza de los soldados en el frente

Durante la Guerra Civil Española también se atendió a este fenómeno, si bien no de la misma manera en un bando que en el otro. En el caso republicano, las mujeres contribuyeron al esfuerzo bélico en la misma medida que sus compañeros varones. Se presentaban de forma voluntaria para luchar, y no permitieron ser alejadas del frente. Un decreto las instaba a dedicarse a tareas de auxilio en las llamadas Brigadas de trabajo o Trincheras de producción, pero esto no consiguió hacer cambiar de opinión a muchas de aquellas mujeres soldado que...