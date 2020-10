Madrid no tendrá a tiempo el Hospital de Emergencias para finales de octubre

Tal y como detalla el pliego de los seis contratos, la fecha de entrega era el 31 de octubre, aunque el Ejecutivo regional ha mantenido en las últimas semanas que la conclusión de las obras está prevista para "principios de noviembre". En uno u otro caso se trata de un plazo que no esperan que se cumpla a dos semanas de su vencimiento. No obstante, las mismas fuentes resaltan que "ni en diciembre" se espera que se haya finalizado la totalidad de este proyecto. Las constructuras no quieren valorar el estado de las obras por "confidencialidad".