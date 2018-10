Han pasado 11 años y la Comunidad de Madrid no lo encuentra. "No aparece ningún expediente, y no consta ningún documento. Ni la nota remitida por fax por el secretario general técnico de la Consejería de Medio Ambiente interesando un informe para la elevación al Consejo de Gobierno de la declaración de interés general del citado proyecto, ni el informe de contestación realizado por el director general".