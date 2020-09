Madrid, Google y los directores de escuelas públicas chocan por el software educativo y para las clases online

La CAM, Google y los directores de colegios e institutos madrileños se han enzarzado en una disputa por el software educativo para la escuela pública. Ayuso alega que las herramientas que Google ofrece a las escuelas sin contraprestación económica no son seguras para los alumnos. Google afirma que eso "no es cierto" y defiende que respetan la ley. Mientras, un gran número de centros que contaban con ellas en sus planes de estudio se han encontrado con un veto que no esperaban justo cuando el número de aulas confinadas se ha multiplicado por 5.