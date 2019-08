Madrid debería haber sido una Diputación [Opinión]

Nos contaba Arzalluz que muy poco antes de aprobarse la Loapa se entrevistó con Felipe González que le comentó que Andalucía no era una Comunidad política como tal y que lo procedente sería, en aquel momento, organizar una mancomunidad de Diputaciones, lo mismo en Andalucía que en otras regiones pues el sentimiento nacional de Catalunya y Euzkadi no se tenía en otros lugares. ”Córdoba no puede ver a Sevilla, Cádiz va a su aire y Huelva quiere le dejen en paz”, le comentó. Desde luego, a nadie en ese año que Madrid debería ser una autonomía.