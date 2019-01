Madres arrepentidas de tener hijos

“Me arrepiento de haber tenido hijos y ser madre, pero amo a mis hijos. Así que sí, no es algo que pueda explicar. Porque si lo lamentara, entonces no querría que estuvieran aquí. Pero yo no querría eso, lo único que no quiero es ser madre”, explicó Charlotte, madre de dos hijos, en el libro #MadresArrepentidas de Orna Donath.