Una madre subrogada se niega a abortar

Envío erróneo o controvertido, por favor lee los comentarios.

Los padres no esperaban trillizos por eso han pedido el aborto de uno de ellos. ...Ella se quedó embarazada por fecundación in vitro con la implantación de dos embriones de los cuales uno se subdividió dando como resultado dos niños gemelos y una niña. En un principio los padres estaban contentos ante la llegada de tres hijos, como Brittneyrose Torres afirma, pero alrededor de las 12 semanas los padres pidieron el aborto del feto femenino manifestando que existían anomalías del mismo, lo que Torres aseguró que no era cierto...