La madre del niño en la polemica campaña de H&M: "Superadlo" [ENG]

La madre del niño negro que apareció en un polémico anuncio de H&M con una sudadera que decía: "coolest monkey in the jungle", dijo que las personas que lo llamaban racista tenían que "superarlo". En una serie de publicaciones de Facebook borradas desde entonces, la madre, Terry Mango, de Estocolmo, Suecia, dijo que no apoyaba la reacción desproporcionada contra el anuncio. Relacionada: www.meneame.net/story/acusan-racismo-hm-imagen-nino-negro-ha-causado-p