edición general
1 meneos
 

El ‘made in Italy’ resiste pese a los aranceles

Las exportaciones italianas a EE UU crecieron un 7,2% el año en el que estalló la guerra comercial impulsadas por sectores como la maquinaria o la moda

| etiquetas: italia , exportaciones , eeuu , aranceles
1 0 0 K 8 actualidad
sin comentarios
1 0 0 K 8 actualidad

menéame