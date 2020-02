Macron se lanza a la reconquista de los barrios en manos del islamismo

En ciertos barrios franceses un visitante perdido se creería más en Al Raqa bajo dominio de ISIS que en territorio europeo. No es una exageración. Mezquitas ilegales, monopolio de comercios 'halal', peluquerías no mixtas, cafés donde las mujeres no son admitidas, clubes deportivos subvencionados con dinero público que son simples tapaderas para ocultar centros de lavado de cerebro, mujeres obligadas a vestir indumentarias que oculten cada centímetro de su piel y la cabellera completa… Eso, en el aspecto exterior...