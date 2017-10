El machismo de Forocoches cosifica a las mujeres de la CUP [CAT]  

Las independentistas han puesto en su punto de mira a forocoches por el hilo "¿Estas de la CUP no son tan Feas, no? en el que las políticas de la CUP son cosificadas o definidas como orcos golpistas. Según Carla Vall, abogada, con estos comentarios se las quiere hacer sentir "vulnerables, en el punto de mira, reducidas a un cuerpo". Concuerda con ella Celia Apple,de Arrán, que explica que se siente "violentada y cosificada, una mujer objeto".Vall añade que habría que modificar la política de ese foro y no permitir que se difunda esa ideología.