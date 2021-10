¿M. Rajoy? El tribunal pide "cautela" mientras se investiga "el testimonio" de Bárcenas

El 24 de marzo, en el juicio de la caja B, José María Aznar y Mariano Rajoy tomaron caminos distintos. "No sé lo que han hecho los demás ni me importa. Ni sé lo que hicieron mis sucesores ni me interesa", testificó el primero. "No hay ninguna caja B del PP. Son los papeles del señor Bárcenas", mantuvo a continuación su sucesor. Aznar solo habló en su nombre y Rajoy intentó salvar al partido, pero siete meses después, tras notificarse la sentencia de la Audiencia Nacional, sus caminos vuelven a juntarse: el tribunal da por probado que la caja B