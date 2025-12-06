El lujo de divorciarse

Los juzgados de familia se han convertido en el espejo social de un país atrapado por la inflación y la crisis de la vivienda: desigualdades crecientes, dependencia intergeneracional y un sistema económico que empuja a una convivencia forzosa
Puede que tenga sentido por aquello de que ella o el se quede con una pensión al fallecer, pero con registrarte como paraje de hecho creo que tienes (aunque tengas que llevar X tiempo de más registrado).