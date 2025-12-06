edición general
El lujo de divorciarse

Los juzgados de familia se han convertido en el espejo social de un país atrapado por la inflación y la crisis de la vivienda: desigualdades crecientes, dependencia intergeneracional y un sistema económico que empuja a una convivencia forzosa

#1 Desolate
Lo mejor es no casarse...
alpoza #2 alpoza
#1 y/o no tener hijos.
#3 cocococo *
No entiendo por qué la gente se casa. Ahora mismo la gente se casa y no dura ni un año cuando ya se separan, cuernos por todas partes, malos rollos. Ahora hay matrimonios con hijos que son más infantiles que sus propios hijos, gente con 40 años o más que todavía depende de sus padres y encima se casan. No son capaces de cuidarse a ellos mismos y se ponen a forman una familia, o sea, a cagar. Luego te ves a cada adolescente por la calle haciendo el payaso que no veas, pero claro, ellos no tienen la culpa porque sus padres son peores todavía.

#4 Desolate
#3 Exacto. A veces, es casarse y joderse la pareja...
#5 meneandotela
#4 por eso nunca he pensando en casarme, una que no tiene sentido para mí, dos que cada vez veo más a aquellos que llevan 15 años juntos y al casarse se separan al año.

Puede que tenga sentido por aquello de que ella o el se quede con una pensión al fallecer, pero con registrarte como paraje de hecho creo que tienes (aunque tengas que llevar X tiempo de más registrado).
