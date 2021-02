Luis Bárcenas se desmarca de las confesiones que ha hecho un tal L. Bárcenas sobre un tal M. Rajoy

La prensa publica hoy una supuesta confesión del extesorero del Partido Popular, Luis Bárcenas, remitida a la Fiscalía Anticorrupción y que acusa a Mariano Rajoy de destrucción de pruebas y de ser conocedor de la presunta contabilidad paralela de su partido. Después, Bárcenas se ha desmarcado de esta confesión y ha asegurado que no sabe quién es ese tal L. Bárcenas que firma las duras acusaciones contra un tal M. Rajoy. «No sé nada de esta persona de la que usted me habla que acusa al señor que usted dice», ha insistido Bárcenas. «No me consta»