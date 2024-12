Luigi Mangione tuvo una operación por un "dolor de espalda crónico" y no podía mantener relaciones íntimas (ING)

Luigi Mangione - el hombre acusado de asesinar al CEO de UnitedHealthcare, Brian Thompson, habría estado lidiando con un dolor de espalda "debilitante" durante años. El New York Times informó que Mangione se había sometido a una cirugía de espalda en 2023. "Su columna vertebral fue un poco desalineada. Sus vértebras inferiores estaban casi como media pulgada desconectadas, y creo que pellizcó un nervio. A veces le iba bien y otras veces no". No tenía citas porque no podía tener relaciones físicamente íntimas con su condición.