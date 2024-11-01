Lost Minnow | Promise (Interpretación de guitarra)  

Cristina Pena es una guitarrista de La Coruña que con sólo 23 años de edad ya ha destacado por su interesante enfoque de la guitarra, con un importante uso del tapping en la onda que lo harían Plini, Tosin Abasi o Sarah Longfield, y por su inclinación por la hibridación de géneros. Toca y canta en su banda, Lost Minnow, con la que interpreta composiciones inspiradas en relatos escritos por ella misma, convirtiendo el proyecto en una suerte de obra conceptual.