Losantos destripa a Soraya: 'Lamebotas, judas, chica de Rajoy, niña asesina'...

De traidora y delatora para arriba, acusada de vender a sus compañeros de partido a cambio de no recibir críticas, el periodista de esRadio se pregunta -y se responde- por qué Soraya es la única del PP que no tiene mala imagen: "Porque ha pagado con la sangre del PP su buena imagen. No hay una sola información mala en siete años de Gobierno de ese aparato de destruir a la derecha que es La Sexta, creada por ella. ¿Deberes con el partido? Destruirlo. Su secretaria llamaba a La Sexta para decir dónde tenían que detener a la gente."... Etc.