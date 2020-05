Los suecos y el Covid

Los suecos son suecos y ya vivían en estado de desconfinamiento en fase 1 o incluso fase 0,5 antes de la pandemia. Los suecos siempre se hablan a metro y medio de distancia, no se besan si se abrazan, no van 4 veces al día a tomar café o cervezas a garitos llenos de gente, salen una vez al mes a cenar a restaurantes que ya tiene la tercera parte de personas por metro cuadrado que los nuestros, no se les ocurre juntarse más de 4 personas en una casa, muchas veces ni comen ni cenan juntos padres e hijos.