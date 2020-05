Lorenzo Caprile se niega a responder a una pregunta de Pablo Motos: "De eso aquí no voy a hablar"

Nada más arrancar Pablo Motos lanzó una pregunta que Lorenzo Caprile se negó a responder. "Llevas semanas ayudando a la Cruz Roja en Madrid. ¿Qué estás haciendo exactamente?". Aunque seguramente otros muchos hubiesen optado por ponerse alguna que otra medallita, el diseñador no quiso hablar de este asunto en el programa: "De eso aquí no voy a hablar. Este no es un programa para hablar de la Cruz Roja. Además, yo soy un mindundi recién llegado".