López Miras: «La muerte de peces en el Mar Menor no se debe a ningún tipo de vertido»

El presidente de la Región advierte que si se aplican ya las soluciones es recuperable pero en caso contrario «el Mar Menor derivará en una situación quizás irreversible, «no quiere decir que la situación del Mar Menor no fuera crítica y que si durante 60 años no hubiera recibido las presiones que ha recibido, esos 60 hm3 de agua dulce que han entrado no hubieran afectado de esa manera, no hubieran dado lugar al desencadenante que vimos este fin de semana».