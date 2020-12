Long Way Up: la serie de Ewan McGregor sobre América Latina que debes ver

En 2004 Ewan McGregor y su amigo Charley Boorman fueron de Londres a Nueva York, atravesando Asia. En 2007 cruzaron de Escocia a Sudáfrica. Estos trayectos los hicieron a bordo de sus motocicletas y de ellos resultaron dos interesantes formatos: Long Way Round y Long Way Down. A inicios de 2019 los amigos desempolvaron las motocicletas para hacer un nuevo viaje: de Ushuaia a Los Ángeles, comenzando en septiembre y llegando a casa justo para el día de Navidad. Así nació Long Way Up.