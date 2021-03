Lola Bunny (Space Jam) ya no es sexy y eso ha molestado a muchos

Entertainment Weekly publicaba hace unos días un anticipo de la película: 'Space Jam: A New Legacy', que se estrenará en julio, y una galería de fotos. Entre las imágenes, había algo que no cuadraba a los fans: el nuevo look de Lola Bunny. Había pasado de ser una conejita pin-up sexy a una fuerte y deportiva chica moderna. El cambio, por supuesto, ha sido intencionado en un intento de desexualizar a la mujer en el cine. Hordas de fans han criticado o defendido el cambio en la animación convirtiendo el tema en tendencia en las redes sociales.