La logística de un proyecto (Julio Anguita)

Nos vamos deslizando hacia un régimen de no dictadura formal en el que la Democracia es cada día ninguneada y degradada. Una lectura reposada de la Constitución, los DDHH y las sentencias contra el Reino de España de altos tribunales internacionales a la luz de la cotidianeidad que nos golpea, me exime de más comentarios. Por no hablar de la empantanada Cloaca Máxima en la que se han convertido el Poder y sus aledaños de toda índole.