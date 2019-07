Los Lobos (¡Boom!) vs. Juanra Bonet: las dos visiones sobre la retención de Hacienda

Juanra Bonet, presentador de Antena 3, se mostraba a favor del sistema actual hace tan solo unos meses: "Me parece justa la retención que se hace. Deberíamos desterrar el verbo 'quitar' cuando hablamos de Hacienda, porque no me parece que sea preciso".Los Lobos, en cambio, no opinan del mismo modo. Hace casi un año, el tafallés Manu Zapata no tuvo reparos a la hora de criticar el sistema de retenciones:"Lo que me parece injusto es que Hacienda se lleve la mitad de lo que ganas en un concurso cuando se trata de un ingreso puntual"