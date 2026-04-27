El lobo italiano, Mercosur y los ganaderos mayores, retos de la ganadería extensiva

La Asociación Nacional de Apoyo a la Ganadería Extensiva del Pirineo (Anagep) trasladará al nuevo consejero de Agricultura y Ganadería del Gobierno de Aragón sus reivindicaciones sobre asuntos fundamentales como la declaración del lobo italiano como especie invasora y, por lo tanto, del Pirineo como "franja de seguridad"; las medidas frente al libre comercio con Mercosur y Australia; y la necesidad de apoyar a los ganaderos mayores de 65 años que deseen mantener la actividad.