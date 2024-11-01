Lobby para la verificación de edad: dinero opaco, legislación modelo y captura institucional

Meta gasta 10 millones de euros anuales en cabildeo en la UE (el mayor gasto de una sola empresa), contrata a más de 18 firmas consultoras en diversas jurisdicciones y utiliza al menos tres firmas que operan tanto en Bruselas como en Washington. En Brasil, Meta compareció en las audiencias legislativas del PL 2628/2022, aunque la ley resultante en Brasil impuso la carga directamente a las plataformas. ICMEC, que elaboró la legislación modelo DAAA, alternativa a la de Meta y alineada con sus intereses, opera bajo una grave crisis financiera, sie