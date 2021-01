Las lluvias pueden provocar plagas si no se retira la basura acumulada

El objetivo es evitar que pueda convertirse en un problema de salud pública de primer orden si no se toman pronto las medidas oportunas. A los ciudadanos, por su parte, les solicita colaboración en la medida de lo posible y que no saquen su basura a la calle para evitar contribuir a la acumulación de residuos. La directora general de ANECPLA, Milagros Fernández de Lezeta, alerta de que si no se actúa "rápido" la acumulación de residuos y la lluvia esperada pueden generar una situación de alto riesgo para la salud pública.