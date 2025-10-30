Lluvia de millones para Cuomo, rival del favorito Mamdani en las elecciones de Nueva York

Un grupo de millonarios estadounidenses trata de dar un ‘empujón’ financiero al candidato independiente a la alcaldía de Nueva York, Andrew Cuomo, rival del favorito en las encuestas, el demócrata socialista Zohran Mamdani, en el tramo final antes de las elecciones del martes 4 de noviembre. El último de ellos es el magnate y también excalcalde Michael Bloomberg, que ayer dio su respaldo a Cuomo y donó 1,5 millones de dólares .