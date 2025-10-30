edición general
Lluvia de millones para Cuomo, rival del favorito Mamdani en las elecciones de Nueva York

Un grupo de millonarios estadounidenses trata de dar un ‘empujón’ financiero al candidato independiente a la alcaldía de Nueva York, Andrew Cuomo, rival del favorito en las encuestas, el demócrata socialista Zohran Mamdani, en el tramo final antes de las elecciones del martes 4 de noviembre. El último de ellos es el magnate y también excalcalde Michael Bloomberg, que ayer dio su respaldo a Cuomo y donó 1,5 millones de dólares .

imagosg #1 imagosg
Un clásico : Los ricos haciendo trampas y prostituyendo la democracia.
Espero que gane Mamdani y les funda a impuestos, sería el mejor regalo para la gente
RegiVengalil #5 RegiVengalil *
#1 Los ricos haciendo trampas y prostituyendo la democracia.

Los demás también lo hacen, y mucho. Y con dinero de otros, además.

Ni siquiera en Dinamarca ocurre lo contrario

La época dorada de los sindicatos en España. De 9 a 32 millones de euros en subvenciones en 7 años, máximo histórico

El Ingreso Mínimo Vital llega a cerca de 2,4 millones de personas en septiembre…   » ver todo el comentario
powernergia #9 powernergia
#5 Hombre, solo falta que vuelvas al clásico "les votan por el PER".

Los sindicatos se financian fundamentalmente con las aportaciones de los afiliados y recursos prooios, los sindicatos dan servicio día a día a millones de trabajadores y también reciben subvenciones a cambio de un servicio, como cualquier organización en este país, y en todos los países.

Me gustaría a mí saber cuál es el perfil de votante de las personas que reciben el IMV, lo mismo nos llevábamos una sorpresa.

Pero vamos, comparar todo esto con las montañas de dinero que dedican empresas y grupos de presión para favorecer los intereses de los más pudientes (por ejemplo denostando al sindicalismo) es ridículo.

es.wikipedia.org/wiki/Caso_Montoro
.
manzitor #6 manzitor
#1 Eso iba a decir yo, si pueden donar para campañas, pueden contribuir más al sostenimiento de la sociedad, como buenos cristianos que seguro que son.
#8 Borgiano
#1 Igual te piensas que los democrátas son la clase obrera o algo así.
Supercinexin #3 Supercinexin
La corrupción total legalizada, eso es el sistema político USA: empresas y millonarios comprando campañas y candidatos abiertamente. Y a esa basura le llaman "democracia" y al Socialismo con candidaturas libres y listas abiertas lo llaman "dictadura". Dictadura porque, al estar el pueblo organizado en un Partido Comunista, los ricos y los fachas no pueden medrar, conspirar para subvertir la voluntad popular como hacen en Europa ni mucho menos comprar candidatos como hacen en USA.

Socialismo o corrupción. Socialismo o barbarie.
#7 Grahml
No les queda otra que poner millones, porque las expectativas pintan bastante escasas para Cuomo.

Mamdani parece que ha calado bien en Nueva York.  media
#2 Chuache_cientifico
Esto siempre es así: millones para los candidatos del capital, una fortuna en campañas publicitarias para sostener sus privilegios y engañar a la gente.
aupaatu #4 aupaatu *
En EEUU cualquier que tenga el respaldo de los milonarios y lobbys puede llegar a ser Presidente
A Trump se le olvidó la parte esencial de los requisitos.
