Lluvia de millones para Cuomo, rival del favorito Mamdani en las elecciones de Nueva York

Un grupo de millonarios estadounidenses trata de dar un ‘empujón’ financiero al candidato independiente a la alcaldía de Nueva York, Andrew Cuomo, rival del favorito en las encuestas, el demócrata socialista Zohran Mamdani, en el tramo final antes de las elecciones del martes 4 de noviembre. El último de ellos es el magnate y también excalcalde Michael Bloomberg, que ayer dio su respaldo a Cuomo y donó 1,5 millones de dólares .
| etiquetas: cuomo , mamdani , nueva york
Espero que gane Mamdani y les funda a impuestos, sería el mejor regalo para la gente
Los demás también lo hacen, y mucho. Y con dinero de otros, además.
Ni siquiera en Dinamarca ocurre lo contrario
La época dorada de los sindicatos en España. De 9 a 32 millones de euros en subvenciones en 7 años, máximo histórico
El Ingreso Mínimo Vital llega a cerca de 2,4 millones de personas en septiembre… » ver todo el comentario
Los sindicatos se financian fundamentalmente con las aportaciones de los afiliados y recursos prooios, los sindicatos dan servicio día a día a millones de trabajadores y también reciben subvenciones a cambio de un servicio, como cualquier organización en este país, y en todos los países.
Me gustaría a mí saber cuál es el perfil de votante de las personas que reciben el IMV, lo mismo nos llevábamos una sorpresa.
Pero vamos, comparar todo esto con las montañas de dinero que dedican empresas y grupos de presión para favorecer los intereses de los más pudientes (por ejemplo denostando al sindicalismo) es ridículo.
Socialismo o corrupción. Socialismo o barbarie.
Mamdani parece que ha calado bien en Nueva York.
A Trump se le olvidó la parte esencial de los requisitos.