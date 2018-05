Lluís Puig cree una ofensa muy grave no cantar els Segadors  

El ex conseller cusa a Ciudadanos de insultar a los "Pediría que dejen de emitir estos insultos, porque cuando en el Parlament se canta el himno lo que deberían hacer es cantarlo todos. Si no que no hablen en nombre de todos los catalanes", ha exigido. En este sentido ha acusado aquellos que no lo cantan de "insultar a los símbolos de los catalanes. Eso sí que es una ofensa muy grave. A mí sí que me ofenden cuando los representantes elegidos democráticamente no se llevantança de pie y cantan el himno en el Parlament, a mí me están ofendiendo".