'El desafío: ETA' es una serie de ocho capítulos en la que no es posible evitar el llanto. Los que hemos elaborado este documento audiovisual histórico -en mi caso como responsable editorial- no hemos tenido clemencia. Sencillamente porque no podíamos perdonarnos ni perdonar a los que sigan la serie ni un gramo de la terrible realidad del horror que la banda criminal suministró en vena a la sociedad española durante décadas.