·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
14816
clics
El desarrollador de la app de Uber Eats tiene algo que contarte
8171
clics
Esta autocaravana de BYD tiene tres pisos y despliega una terraza en el techo en 5 segundos. Es 11.000 euros más barata que una California
4683
clics
Trump viola la soberanía de los países como si fueran niñas
4950
clics
La guerra es un latrocinio
6485
clics
Todo el mundo está hablando de estos dos minutos de José Mota en su especial en TVE: "Está molestando"
más votadas
627
Dinamarca considera a Estados Unidos como una potencial amenaza a su seguridad
480
Si te gustó lo de Venezuela, te encantará lo de Groenlandia
524
"Intentarán acusarme de narcotraficante" - Hugo Chávez y los planes de EEUU contra Venezuela
471
¿Alta traición? Denuncian a Fran Rivera por pedir a Trump que intervenga en España contra Sánchez
456
Trump exige a Delcy Rodríguez “acceso total al petróleo de Venezuela”
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
2
meneos
1
clics
"Se llevaron a Maduro, sigue el aparato opresor": las sensaciones "de terror" en Venezuela
Nicolás Maduro y su mujer han sido detenidos para sentarse frente a la justicia de Estados Unidos. Una salida del país donde multitud de ciudadanos venezolanos han celebrado con orgullo.
|
etiquetas
:
sonsoles informa
,
venezuela
2
0
0
K
21
actualidad
4 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
2
0
0
K
21
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#3
pepel
*
Demostrado: Maduro no era el opresor.
0
K
18
#1
capitan.meneito
Sonsoles informa.
El Karma es pa kemarlo.
0
K
10
#4
aPedirAlMetro
"Se llevaron a Maduro"
Cuando descubran que lo que se quieren llevar es el petroleo...
0
K
8
#2
Poligrafo
Pues que emigren a yuesei que el ICE les esta esperando.
0
K
7
Ver toda la conversación (
4
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
El Karma es pa kemarlo.
Cuando descubran que lo que se quieren llevar es el petroleo...