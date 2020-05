Llevar velo islamista ¿cobardía?

¿Cuánto valor se necesita en este momento para no llevar velo en el mundo árabe? «Depende. Quizá en el 10 por ciento de los casos la mujer no lo puede hacer, porque sería amenazada de muerte, y esto lo entiendo. Pero en la mayor parte de los casos hay un deseo de no romper con su comunidad, y para mí es una forma de cobardía. Porque la libertad se paga». La opinión de la escritora feminista libanesa Joumana Haddad.