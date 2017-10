Era el año 1982 y Robert Wardhaugh tenía 14 años. El joven decidió sentarse a jugar una partida de Dungeons & Dragons, un juego de rol de fantasía, durante un buen rato. Aunque no es extraño que los juegos de Dungeons & Dragons duren mucho tiempo (es común jugar durante unos meses), la partida de Wardhaugh no era una normal. En realidad, no ha terminado.