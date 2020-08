Llega el Satisfyer para perros  

Una empresa francesa especializada en productos caninos ha dado el paso y ha sacado a la venta lo que ellos consideran "el primer juguete sexual para perros". Recibe el nombre de 'Hot Doll for Dog' (como deja claro que es para perros y no para el propietario...) y se trata de un muñeco en forma de caniche con un orificio en la parte posterior. Está hecho de polietileno y, según su web, está diseñado para "dar la máxima comodidad al animal", ya que cuenta con un sistema antideslizante que permite que el perro no resbale y le corte el rollo.