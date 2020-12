Llega la conjunción de Júpiter y Saturno: un fenómeno que no se producía desde hace 400 años, ¿cómo y cuándo verla?

La noche de este lunes y la del martes no serán noches cualquiera para aquellos curiosos e interesados en el mundo de la astronomía, porque se va a producir un fenómeno que hace más de cuatrocientos años que no sucede y que no se volverá a repetir hasta el año 2080.



Se trata de la conjunción de los planetas más grandes del sistema solar, Júpiter y Saturno, y aunque no tiene gran relevancia desde el punto de vista científico, sí la tiene como hito histórico.