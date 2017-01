Llanto por la 'muerte' de un langur  

Los langures son unos pequeños primates que viven en la India y es considerado un mono sagrado. En el programa 'Spy in the Wild' de la BBC quisieron hacer un experimento e introducir un muñeco provisto de cámaras para grabar más de cerca a los langures y observar su comportamiento. En un momento determinado, el muñeco cae del árbol y los animales lo toman por una cría muerta. La reacción del grupo es emocionante y nos da una idea de que, en el fondo, no somos tan diferentes de ellos.