Llamazares: "Mi lealtad a Izquierda Unida expira al final de esta legislatura"

"Si IU sigue haciéndose el harakiri, yo no tengo que tener lealtad a un partido que no quiere seguir existiendo", advierte el excoordinador general de Izquierda Unida". Hasta finales de 2018 o principios de 2019 no se decidirá si Actúa entra en la competición electoral, dependerá de cómo evolucione la izquierda". "Un nuevo partido no tiene por qué dividir el electorado de la izquierda, puede movilizar a sectores que están decepcionados con que Rajoy siga gobernando"