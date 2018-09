"Llamaron diciendo que era demasiado negra": una presentadora belga, harta del racismo

La joven cómica y presentadora ha denunciado en un vídeo recibir desde hace más de un año insultos racistas. Diarios belgas dedican editoriales, e incluso el primer ministro Charles Michel reacciona públicamente. "Creemos que el racismo en Bélgica no existe, y no es verdad (…). Hace un año que recibo ese tipo de insultos y no puedo más. Esto tiene que acabar", dice visiblemente emocionada en la grabación Djunga, quien señala en particular el acoso que sufre a través de las redes sociales.