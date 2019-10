¿Por qué lo llaman “patria” cuando quieren decir “pasta”?  

No es casualidad que los dos grandes secesionismos del estado español se den en sus dos regiones más ricas –con excepción de Madrid-, Cataluña y País Vasco. El catalán es, de media, un 27% más rico que el español medio (si es que existe tal quimera): el PIB per capita de Cataluña es de 33.100 euros, según los datos de Eurostat para 2017. Euskadi es ligeramente más rica, 36.300 euros per capita.