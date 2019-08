La llamada al 911 antes de la patada del policía que terminó con la muerte de un hombre

La llamada al 911 por parte de una pasajera de un interno de la línea de colectivos 57, donde la mujer afirmaba que un hombre armado con un cuchillo, quien acabaría muerto tras recibir una patada por parte de un policía de la Ciudad, impedía la circulación del transporte, salió a la luz en las últimas horas. "Estamos arriba de un colectivo en Carlos Calvo y Saavedra. Hay un persona no sé si alcoholizada o drogada con un cuchillo en medio de calle que no deja pasar. Tiene una gorra en una mano y un cuchillo en la otra. No nos podemos mover".