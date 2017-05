Se llama matrimonio. Asúmelo

De los creadores del “yo no soy racista, pero…”, “yo no soy machista, pero…” o del clásico “si yo tengo muchos amigos gays, pero…” encontramos, de un tiempo a esta parte, fuertemente instalado en las conversaciones de cuñado y en las opiniones de un euro, el consabido “a mí no me parece mal que los homosexuales se casen, pero que no lo llamen matrimonio.”